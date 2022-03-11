Минобороны РФ: В заложниках у украинских неонацистов остаются более семи тысяч иностранцев

Для их освобождения организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств.

В заложниках у украинских неонацистов до сих пор находится более семи тысяч граждан из 21 государства, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"До настоящего времени в заложниках у украинских неонацистов остаются более семи тысяч граждан из 21 иностранного государства, которых националисты продолжают удерживать в качестве живого щита", — уточнил он.

Для освобождения иностранцев, по словам Мизинцева, организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств.