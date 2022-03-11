Минобороны РФ: В заложниках у украинских неонацистов остаются более семи тысяч иностранцев
Для их освобождения организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств.
В заложниках у украинских неонацистов до сих пор находится более семи тысяч граждан из 21 государства, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"До настоящего времени в заложниках у украинских неонацистов остаются более семи тысяч граждан из 21 иностранного государства, которых националисты продолжают удерживать в качестве живого щита", — уточнил он.
Для освобождения иностранцев, по словам Мизинцева, организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств.
Ранее Лайф писал, что украинская сторона согласовала лишь два из 10 предложенных Россией гумкоридоров. А Россия в свою очередь согласилась ещё на четыре дополнительных маршрута, предложенных Киевом. Из гуманитарных соображений.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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