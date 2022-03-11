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Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 15:21

Киев запретил мэрам городов гуманитарные контакты с Россией под угрозой расстрела

Россия же продолжает интенсивное наблюдение обстановки на гуманитарных маршрутах, в том числе беспилотными летательными аппаратами.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев запретил мэрам украинских городов все гуманитарные контакты с Россией.

"Киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров", — сказал он на брифинге.

Мизинцев также добавил, что всех "несогласных при этом просто расстреливают". Россия же продолжает интенсивное наблюдение обстановки на гуманитарных маршрутах, в том числе беспилотными летательными аппаратами.

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Ранее Лайф писал, что украинская сторона согласовала лишь два из 10 предложенных Россией гумкоридоров. А Россия в свою очередь согласилась ещё на четыре дополнительных маршрута, предложенных Киевом, из гуманитарных соображений.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Николь Вербер
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