Киев запретил мэрам городов гуманитарные контакты с Россией под угрозой расстрела

Россия же продолжает интенсивное наблюдение обстановки на гуманитарных маршрутах, в том числе беспилотными летательными аппаратами.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев запретил мэрам украинских городов все гуманитарные контакты с Россией.

"Киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров", — сказал он на брифинге.

Мизинцев также добавил, что всех "несогласных при этом просто расстреливают". Россия же продолжает интенсивное наблюдение обстановки на гуманитарных маршрутах, в том числе беспилотными летательными аппаратами.