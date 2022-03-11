Столтенберг: Санкции против России дорого обойдутся всему миру
Никто не хотел этих ограничений, они оказались беспрецедентными по своим масштабам, заявил генсек НАТО.
Санкции против России будут иметь последствия для всего мира, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на открытии дипломатического форума в турецкой Анталье. Ограничения против РФ были введены в знак поддержки Украины в текущей ситуации. Однако они дорого обойдутся всему миру.
"Конечно, мы ввели беспрецедентные санкции в отношении России. Комбинация конкретной поддержки и санкций против России оказала давление на президента РФ [Владимира] Путина. Никто не хотел вводить эти санкции. Эти санкции дорого обойдутся всему миру, в том числе тем странам, которые их вводили", — сообщил генсек НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО ждёт введения антироссийских санкций от всех союзников. Генсек уже известил об этом турецкого министра иностранных дел и отметил, что в данном вопросе ключевую роль играет Турция. Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / AP / Olivier Matthys