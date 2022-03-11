Столтенберг: Санкции против России дорого обойдутся всему миру

Санкции против России будут иметь последствия для всего мира, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на открытии дипломатического форума в турецкой Анталье. Ограничения против РФ были введены в знак поддержки Украины в текущей ситуации. Однако они дорого обойдутся всему миру.