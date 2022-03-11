Минобороны Индии сообщило о случайном пуске ракеты в сторону Пакистана

В Министерстве обороны Индии заявили, что по причине технического сбоя во время обслуживания объектов в сторону Пакистана была запущена ракета. Правительство Индии распорядилось о проведении проверки.

"9 марта 2022 года в ходе планового технического обслуживания техническая неисправность привела к случайному запуску ракеты. Правительство Индии заняло серьёзную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня. Стало известно, что ракета упала в районе Пакистана", — сказано в пресс-релизе министерства.

В ведомстве добавили, что выражают глубокое сожаление в связи с произошедшим инцидентом и рады тому, что в результате аварии никто не пострадал.