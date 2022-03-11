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11 марта, 15:13

Минобороны Индии сообщило о случайном пуске ракеты в сторону Пакистана

Причиной тому стала техническая неисправность, в результате аварии никто не пострадал, говорят в ведомстве.

В Министерстве обороны Индии заявили, что по причине технического сбоя во время обслуживания объектов в сторону Пакистана была запущена ракета. Правительство Индии распорядилось о проведении проверки.

"9 марта 2022 года в ходе планового технического обслуживания техническая неисправность привела к случайному запуску ракеты. Правительство Индии заняло серьёзную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня. Стало известно, что ракета упала в районе Пакистана", — сказано в пресс-релизе министерства.

В ведомстве добавили, что выражают глубокое сожаление в связи с произошедшим инцидентом и рады тому, что в результате аварии никто не пострадал.

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Ранее Лайф писал, что члены Конгресса США не согласились с выделением денег Пентагону в этом финансовом году на закупку гиперзвуковых ракет. Вместо этого сотни миллионов долларов будут направлены на разработку такого вооружения и создание его экземпляров для испытаний.

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Getty Images / HUM Images / Universal Images Group

Оксана Попова

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