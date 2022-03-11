Макрон анонсировал разговор с Путиным и Шольцем в ближайшие часы

10 марта они уже проводили совместный телефонный разговор, где главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем провести переговоры в ближайшие часы с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры анонсировал Макрон в ходе пресс-конференции по итогам "неформального" саммита ЕС в Версале.

"С президентом Путиным мы вместе с канцлером Шольцем переговорим в ближайшие несколько часов", — заявил французский лидер.