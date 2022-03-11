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Опубликовано 11 марта 2022, 15:34

Макрон анонсировал разговор с Путиным и Шольцем в ближайшие часы

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA / ODD ANDERSEN / POOL, EPA/JOHANNA GERON / POOL, Михаил Метцель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA / ODD ANDERSEN / POOL, EPA/JOHANNA GERON / POOL, Михаил Метцель.

10 марта они уже проводили совместный телефонный разговор, где главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем провести переговоры в ближайшие часы с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры анонсировал Макрон в ходе пресс-конференции по итогам "неформального" саммита ЕС в Версале.

"С президентом Путиным мы вместе с канцлером Шольцем переговорим в ближайшие несколько часов", — заявил французский лидер.

Измученный переговорщик Макрон стал мемом, но выдержке президента Франции можно только позавидовать
Измученный переговорщик Макрон стал мемом, но выдержке президента Франции можно только позавидовать

Как сообщал Лайф, 10 марта Путин обсудил с Макроном и Шольцем тему Украины по телефонной связи. Подробностей разговора лидеров России, Франции и Германии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не привёл.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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Виктория Дитрих
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