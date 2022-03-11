Макрон анонсировал разговор с Путиным и Шольцем в ближайшие часы
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA / ODD ANDERSEN / POOL, EPA/JOHANNA GERON / POOL, Михаил Метцель.
10 марта они уже проводили совместный телефонный разговор, где главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины.
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем провести переговоры в ближайшие часы с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры анонсировал Макрон в ходе пресс-конференции по итогам "неформального" саммита ЕС в Версале.
"С президентом Путиным мы вместе с канцлером Шольцем переговорим в ближайшие несколько часов", — заявил французский лидер.
Как сообщал Лайф, 10 марта Путин обсудил с Макроном и Шольцем тему Украины по телефонной связи. Подробностей разговора лидеров России, Франции и Германии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не привёл.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.