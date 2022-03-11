Почта России продолжает доставлять все международные посылки, кроме идущих на Украину

Стоимость пересылки почтовых отправлений по России в ближайшее время не изменится, а цены на международные отправления в будущем, скорее всего, вырастут. Об этом сообщается в телеграм-канале "Объясняем.рф".

"Почта России принимает все международные письма и посылки, кроме тех, что идут на Украину", — уточняется в сообщении.

На портале, запущенном Правительством России, также объяснили, что посылки сейчас могут приходить с задержками. Это связано с отменой авиаперелётов за границу. Международные отправления приходится доставлять по земле или по морю.