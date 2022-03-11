Почта России продолжает доставлять все международные посылки, кроме идущих на Украину
Для граждан остаётся доступна возможность отправить письмо или посылку за границу, однако сроки доставки могут быть больше ожидаемого.
Стоимость пересылки почтовых отправлений по России в ближайшее время не изменится, а цены на международные отправления в будущем, скорее всего, вырастут. Об этом сообщается в телеграм-канале "Объясняем.рф".
"Почта России принимает все международные письма и посылки, кроме тех, что идут на Украину", — уточняется в сообщении.
На портале, запущенном Правительством России, также объяснили, что посылки сейчас могут приходить с задержками. Это связано с отменой авиаперелётов за границу. Международные отправления приходится доставлять по земле или по морю.
Ранее Лайф писал, что 28 февраля столица Кипра остановила обмен с Россией всех типов отправлений, кроме курьерской доставки Quikpost. Однако 4 марта Почта России объявила о возобновлении приёма международных отправлений в Молдавию и на Кипр.
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