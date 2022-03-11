Измученный переговорщик Макрон стал мемом, но выдержке президента Франции можно только позавидовать
Одни пользователи сравнивают лидера республики с подавленным лягушонком Кермитом, другие говорят, что забавные картинки помогают оставаться в трезвом уме. Собрали подборку лучших мемов с Макроном.
В Сети вот уже который день расходятся на мемы фотографии президента Франции Эмманюэля Макрона. Снимками в своём инстаграме делится официальный фотограф лидера республики Соазиг де ла Муассоньер. Она показывает, как политик выглядит во время телефонных переговоров в разгар российской "Операции Z" по защите Донбасса. Журналисты и пользователи Интернета не оставляют её подборки без внимания и придумывают мемы про грустного челночного дипломата Макрона.
"Фотографии Макрона, которые наглядно показывают жёсткость переговоров по Украине", — комментирует El HuffPost. При этом некоторые из опубликованных испанской редакцией кадров были сделаны ещё до начала военной спецоперации.
"Фото Макрона стало мемом", — MVichikov.
Фото ©️ Twitter / MVichikov
"Мемы с Макроном помогают оставаться в трезвом уме", — KarasichekBulk.
Изображение ©️ Twitter / KarasichekBulk
"Снимки Макрона, которые наглядно демонстрируют сложность переговоров по Украине", — JPGTMR.
Лягушонок Кермит. Фото ©️ Twitter / JPGTMR
"После 999 созвонов с Путиным", — YallNight.
Изображение ©️ Twitter / YallNight
"Макрон превратился в Майкла Скотта из сериала "Офис", — nico0062.
"Та же энергия", — lolloily.
Кадр из сериала "Офис" ©️ Twitter / lolloily
"Почему Макрон такой драматичный?" — nesanechkaa.
Кадры из сериала "Офис" ©️ Twitter / nesanechkaa
"Театр", — Asturika1.
Изображение ©️ Twitter / Asturika1
"Редкое фото Макрона", — pandavruande.
Лия Ахеджакова. Кадр из фильма "Служебный роман" ©️ YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
"Почему никто ещё не пошутил про это?" — endlesphosphene.
Картинка ©️ Twitter / endlesphosphene
Ранее Лайф писал, что Эмманюэль Макрон планирует в ближайшие два дня снова созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Их предыдущий разговор состоялся накануне днём. С Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем российский лидер обсудил тему Украины. Как заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства сейчас говорит со своим французским коллегой чуть ли не каждый второй день.
"Ни левого, ни правого" Эмманюэля Макрона считали тёмной, непредсказуемой лошадкой президентских выборов во Франции 2017 года. Внимание к его персоне привлекли личная жизнь, скрытность биографии и весьма неожиданное появление на политическом олимпе. По итогам народного голосования, состоявшегося 7 мая 2017 года, Макрон стал президентом Французской Республики. Подробнее о его жизненном пути — на сайте uznayvse.ru.
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