Измученный переговорщик Макрон стал мемом, но выдержке президента Франции можно только позавидовать

В Сети вот уже который день расходятся на мемы фотографии президента Франции Эмманюэля Макрона. Снимками в своём инстаграме делится официальный фотограф лидера республики Соазиг де ла Муассоньер. Она показывает, как политик выглядит во время телефонных переговоров в разгар российской "Операции Z" по защите Донбасса. Журналисты и пользователи Интернета не оставляют её подборки без внимания и придумывают мемы про грустного челночного дипломата Макрона.

"Фотографии Макрона, которые наглядно показывают жёсткость переговоров по Украине", — комментирует El HuffPost. При этом некоторые из опубликованных испанской редакцией кадров были сделаны ещё до начала военной спецоперации.

















"Фото Макрона стало мемом", — MVichikov.

Фото ©️ Twitter / MVichikov

"Мемы с Макроном помогают оставаться в трезвом уме", — KarasichekBulk.

Изображение ©️ Twitter / KarasichekBulk

"Снимки Макрона, которые наглядно демонстрируют сложность переговоров по Украине", — JPGTMR.

Лягушонок Кермит. Фото ©️ Twitter / JPGTMR

"После 999 созвонов с Путиным", — YallNight.

Изображение ©️ Twitter / YallNight

"Макрон превратился в Майкла Скотта из сериала "Офис", — nico0062.

"Та же энергия", — lolloily.

Кадр из сериала "Офис" ©️ Twitter / lolloily

"Почему Макрон такой драматичный?" — nesanechkaa.

Кадры из сериала "Офис" ©️ Twitter / nesanechkaa

"Театр", — Asturika1.

Изображение ©️ Twitter / Asturika1

"Редкое фото Макрона", — pandavruande.

Лия Ахеджакова. Кадр из фильма "Служебный роман" ©️ YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

"Почему никто ещё не пошутил про это?" — endlesphosphene.

Картинка ©️ Twitter / endlesphosphene