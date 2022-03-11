Экс-солист "Отпетых мошенников" Том Хаос перед смертью собирался судиться с Амораловым
После ухода из группы музыкант продолжал выступать, используя на афишах формулировку "бывший участник". Но даже это вызвало спор среди коллег.
Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго
Скончавшийся солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос (Вячеслав Зинуров) готовился к суду с Сергеем Амораловым, который также был участником музыкальной группы. Спор возник из-за авторских прав. Аморалов считал, что бренд "Отпетые мошенники" принадлежит ему, пишет kp.ru.
После ухода из группы Зинуров объединился с другим экс-участником коллектива — Гариком Богомазовым. Они продолжили выступления, а на афишах писали: "Экс-солисты "Отпетых мошенников". Однако Аморалов счёл это нарушением своих прав.
"Славе все эти разбирательства давались очень непросто. Вчера у нас было интервью для музыкального канала. И все заметили, что Слава очень подавлен. Он не понимал, почему ему приходится бороться за право называться бывшим солистом группы после стольких лет выступлений", — пояснила PR-директор Зинурова Майя Троян.
Она уверена, что у музыканта были все шансы выиграть это дело. Это подтвердили адвокаты Зинурова, ознакомившиеся с судебными документами.
Напомним, на 51-м году жизни скончался бывший солист популярной российской поп-группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, известный под псевдонимом Том Хаос. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Тело певца нашли соседи, которые пришли к его дому по просьбе близких, не сумевших дозвониться до музыканта. Последние годы Зинуров пребывал в тяжёлой депрессии, жены и детей у него не было.