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Опубликовано 11 марта 2022, 15:47
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Переговоры Путина и Лукашенко 11 марта завершились спустя пять часов

Фото © Телеграм / Пул Первого

Фото © Телеграм / Пул Первого

Главы государств подробно обсудили проводимую РФ "Операцию Z" на Украине.

В Кремле завершились переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров продолжалась более пяти часов.

Как пишет телеграм-канал "Пул Первого", белорусский президент уже выехал в аэропорт. Главы государств подробно обсудили проводимую РФ "Операцию Z" на Украине.

Путин согласился с Лукашенко, что за "Операцию Z" нечего оправдываться
Путин согласился с Лукашенко, что за "Операцию Z" нечего оправдываться

Напомним, что Лукашенко утром прилетел в Москву, чтобы лично встретиться с Путиным. В ходе беседы российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. А Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до операции.

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Андрей Бражников
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