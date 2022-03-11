Переговоры Путина и Лукашенко 11 марта завершились спустя пять часов
Фото © Телеграм / Пул Первого
Главы государств подробно обсудили проводимую РФ "Операцию Z" на Украине.
В Кремле завершились переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров продолжалась более пяти часов.
Как пишет телеграм-канал "Пул Первого", белорусский президент уже выехал в аэропорт. Главы государств подробно обсудили проводимую РФ "Операцию Z" на Украине.
Напомним, что Лукашенко утром прилетел в Москву, чтобы лично встретиться с Путиным. В ходе беседы российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. А Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до операции.