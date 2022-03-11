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11 марта, 15:47

Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя пять часов

Главы государств подробно обсудили проводимую РФ "Операцию Z" на Украине.

<p>Фото © Телеграм / <a href="https://t.me/pul_1/4995" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пул Первого</a></p>

Фото © Телеграм / Пул Первого

В Кремле завершились переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров продолжалась более пяти часов.

Как пишет телеграм-канал "Пул Первого", белорусский президент уже выехал в аэропорт. Главы государств подробно обсудили проводимую РФ "Операцию Z" на Украине.

Путин согласился с Лукашенко, что за "Операцию Z" нечего оправдываться

Путин согласился с Лукашенко, что за "Операцию Z" нечего оправдываться

Напомним, что Лукашенко утром прилетел в Москву, чтобы лично встретиться с Путиным. В ходе беседы российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. А Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до операции.

Андрей Бражников

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