Напомним, что Лукашенко утром прилетел в Москву, чтобы лично встретиться с Путиным. В ходе беседы российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. А Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до операции.