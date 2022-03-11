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Опубликовано 11 марта 2022, 16:00

Байден: США не будут воевать с РФ на Украине, это грозило бы третьей мировой

При этом американский лидер отметил, что Вашингтон продолжит защищать территорию НАТО и "мобилизовывать союзников".

Президент США Джо Байден призвал избегать прямой конфронтации НАТО с Россией, так как это может повлечь третью мировую войну. Однако глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон и далее будет защищать партнёров по альянсу.

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и будем и дальше мобилизовывать наших союзников. Но мы не будем воевать с Россией на Украине. Прямой конфронтации НАТО с Россией надо избегать, потому что это будет третья мировая война. Это то, чего мы должны всячески избегать", — подчеркнул Байден в видеообращении.

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Ранее похожие заявления прозвучали из уст генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он призвал не допустить превращения спецоперации на Украине в войну Североатлантического альянса с Россией. Такое развитие событий обернётся большими человеческими жертвами, убеждён он.

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Flickr / Gage Skidmore

Александра Вишнякова
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