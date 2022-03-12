Вице-премьер Украины Верещук объявила об открытии гумкоридоров

Из населённых пунктов Андреевка, Макаров и Бородянка Киевской области отправка будет вестись в Житомир, а из Сумской области — в Полтаву.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила об открытии очередных гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. По ним люди смогут выйти из населённых пунктов Киевской, Сумской и Запорожской областей. Режим прекращения огня действует с 9:00 до 21:00 по киевскому времени (10:00 — 22:00 мск).

"Мы сообщаем об открытии очередных гумкоридоров: из города Пологи Запорожской области в Запорожье, из Гостомеля в Киев, из Козаровичей в Киев, из Микуличей в Киев", — сообщила Верещук на брифинге.

Кроме того, из населённых пунктов Андреевка, Макаров и Бородянка Киевской области отправка будет вестись в Житомир, а из населённых пунктов Тростянец, Лебедин, Конотоп, Большая Писаревка, Краснополье Сумской области — в Полтаву.