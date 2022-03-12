Вице-премьер Украины Верещук объявила об открытии гумкоридоров
Из населённых пунктов Андреевка, Макаров и Бородянка Киевской области отправка будет вестись в Житомир, а из Сумской области — в Полтаву.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила об открытии очередных гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. По ним люди смогут выйти из населённых пунктов Киевской, Сумской и Запорожской областей. Режим прекращения огня действует с 9:00 до 21:00 по киевскому времени (10:00 — 22:00 мск).
"Мы сообщаем об открытии очередных гумкоридоров: из города Пологи Запорожской области в Запорожье, из Гостомеля в Киев, из Козаровичей в Киев, из Микуличей в Киев", — сообщила Верещук на брифинге.
Кроме того, из населённых пунктов Андреевка, Макаров и Бородянка Киевской области отправка будет вестись в Житомир, а из населённых пунктов Тростянец, Лебедин, Конотоп, Большая Писаревка, Краснополье Сумской области — в Полтаву.
Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ решило ежедневно открывать гуманитарные коридоры на Украине. В тех районах, которые находятся под контролем российских военных, гарантируется безопасность. Россия просит Красный Крест и ООН содействовать информированию населения Украины об этом.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Александр Рюмин