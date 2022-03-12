Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов оформил хет-трик и был признан главной звездой дня в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ победил в овертайме "Ванкувер Кэнакс". Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Всего в 57 матчах сезона Кузнецов набрал 57 очков (19 шайб + 38 результативных передач). В списке лучших бомбардиров НХЛ он занимает 35-е место.

По итогам всего игрового дня россиянин был признан главной звездой. Вторым в списке лучших игроков пятницы стал форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Джош Бэйли, сделавший дубль в игре с "Виннипег Джетс" (5:2). Третьей звездой дня стал голкипер "Питтсбург Пингвинз" Тристан Джарри, который отразил 40 из 42 бросков по своим воротам во встрече с "Вегас Голден Найтс" (5:2).