Цеков объяснил угрозы Зеленского об "ответе мира", после которого РФ понадобятся гумкоридоры

По словам парламентария, придёт время и лидеру Незалежной самому понадобится путь отхода за всё то, что он "хорошего" сделал для государства.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с Лайфом ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о гуманитарных коридорах для россиян.

"Он говорит всё, что ему в голову взбредёт. Он показывает некую воинственность, заявляя чуть ли не о том, что он там всех победил и всё разгромил. Его, по всей видимости, информирует его окружение, рассказывает ему разные сказки. Он человек, конечно, неопытный. Человек, который довёл Украину до нынешнего состояния", — заявил Цеков.

По мнению эксперта, если бы Зеленский был настоящим грамотным политиком, болеющим за Украину, он не довёл бы страну до нынешней ситуации. Придёт время, и лидеру Незалежной самому понадобится гуманитарный коридор за всё то, что он "хорошего" сделал для государства, отметил Цеков.

"Надо слышать все остальные его высказывания за последнюю неделю. У него появилась такая воинственная риторика. Он сыпал угрозами и недовольствами в адрес НАТО, ЕС. Решил соответствующее заявление сделать в адрес России", — указал собеседник Лайфа.