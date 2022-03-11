Цеков объяснил угрозы Зеленского об "ответе мира", после которого РФ понадобятся гумкоридоры
По словам парламентария, придёт время и лидеру Незалежной самому понадобится путь отхода за всё то, что он "хорошего" сделал для государства.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с Лайфом ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о гуманитарных коридорах для россиян.
"Он говорит всё, что ему в голову взбредёт. Он показывает некую воинственность, заявляя чуть ли не о том, что он там всех победил и всё разгромил. Его, по всей видимости, информирует его окружение, рассказывает ему разные сказки. Он человек, конечно, неопытный. Человек, который довёл Украину до нынешнего состояния", — заявил Цеков.
По мнению эксперта, если бы Зеленский был настоящим грамотным политиком, болеющим за Украину, он не довёл бы страну до нынешней ситуации. Придёт время, и лидеру Незалежной самому понадобится гуманитарный коридор за всё то, что он "хорошего" сделал для государства, отметил Цеков.
"Надо слышать все остальные его высказывания за последнюю неделю. У него появилась такая воинственная риторика. Он сыпал угрозами и недовольствами в адрес НАТО, ЕС. Решил соответствующее заявление сделать в адрес России", — указал собеседник Лайфа.
При этом он призвал посмотреть на все уничтоженные дома на территории Незалежной. По словам Цекова, всё то, что разрушено, полностью на совести Зеленского и прежних руководителей Украины.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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