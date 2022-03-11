ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 17:44
5547

Цеков объяснил угрозы Зеленского об "ответе мира", после которого РФ понадобятся гумкоридоры

По словам парламентария, придёт время и лидеру Незалежной самому понадобится путь отхода за всё то, что он "хорошего" сделал для государства.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с Лайфом ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о гуманитарных коридорах для россиян.

"Он говорит всё, что ему в голову взбредёт. Он показывает некую воинственность, заявляя чуть ли не о том, что он там всех победил и всё разгромил. Его, по всей видимости, информирует его окружение, рассказывает ему разные сказки. Он человек, конечно, неопытный. Человек, который довёл Украину до нынешнего состояния", — заявил Цеков.

По мнению эксперта, если бы Зеленский был настоящим грамотным политиком, болеющим за Украину, он не довёл бы страну до нынешней ситуации. Придёт время, и лидеру Незалежной самому понадобится гуманитарный коридор за всё то, что он "хорошего" сделал для государства, отметил Цеков.

"Надо слышать все остальные его высказывания за последнюю неделю. У него появилась такая воинственная риторика. Он сыпал угрозами и недовольствами в адрес НАТО, ЕС. Решил соответствующее заявление сделать в адрес России", — указал собеседник Лайфа.

При этом он призвал посмотреть на все уничтоженные дома на территории Незалежной. По словам Цекова, всё то, что разрушено, полностью на совести Зеленского и прежних руководителей Украины.

Зеленский пригрозил "ответом мира", после которого гумкоридоры понадобятся россиянам
Зеленский пригрозил "ответом мира", после которого гумкоридоры понадобятся россиянам

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

BannerImage

instagram / zelenskiy_official

Юлия Архипова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Совет Федерации
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar