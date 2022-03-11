Психолог Хилтон рассказала, что делать в случае столкновения с русофобией

Эксперт отметила, что следует ограничивать волну негатива в свой адрес и только тогда получится достичь хорошего качества жизни.

Психолог Надежда Хилтон дала совет российским гражданам, которые стали жертвами русофобии за рубежом. В ходе интервью с главой Фонда борьбы с репрессиями Мирой Тэрада она рассказала, что делать и как лучше себя вести в таких ситуациях.

"Дышите глубже, что называется, успокаивайте нервы и не переставайте гордиться тем, что вы русские. Поверьте, тех, кто нас любит, гораздо больше", — приводит её слова ФАН.

Она также рассказала, что её русским знакомым в Великобритании пришлось перевести детей на домашнее обучение, так как в учебных заведениях их всячески притесняли.

"У меня был клиент, мальчик, у него была сильная травма. Его зажали в углу в туалете и били. Директор увидела, отвернулась и пошла. То есть она даёт добро таким образом. Одной женщине предложили уволиться, потому что она русская. Раньше я говорила, что от украинцев нет агрессии. Ан нет. Буквально на днях наша соседка-украинка налетела на моего мужа со словами: "Ты, фашист, снял номер с машины", — поделилась психолог.