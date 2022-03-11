Психолог Хилтон рассказала, что делать в случае столкновения с русофобией
Эксперт отметила, что следует ограничивать волну негатива в свой адрес и только тогда получится достичь хорошего качества жизни.
Психолог Надежда Хилтон дала совет российским гражданам, которые стали жертвами русофобии за рубежом. В ходе интервью с главой Фонда борьбы с репрессиями Мирой Тэрада она рассказала, что делать и как лучше себя вести в таких ситуациях.
"Дышите глубже, что называется, успокаивайте нервы и не переставайте гордиться тем, что вы русские. Поверьте, тех, кто нас любит, гораздо больше", — приводит её слова ФАН.
Она также рассказала, что её русским знакомым в Великобритании пришлось перевести детей на домашнее обучение, так как в учебных заведениях их всячески притесняли.
"У меня был клиент, мальчик, у него была сильная травма. Его зажали в углу в туалете и били. Директор увидела, отвернулась и пошла. То есть она даёт добро таким образом. Одной женщине предложили уволиться, потому что она русская. Раньше я говорила, что от украинцев нет агрессии. Ан нет. Буквально на днях наша соседка-украинка налетела на моего мужа со словами: "Ты, фашист, снял номер с машины", — поделилась психолог.
При этом Хилтон отметила, что не нужно бояться смены окружения, а в случае необходимости можно поменять даже место работы. По её словам, следует ограничивать волну негатива в свой адрес, только тогда получится достичь хорошего качества жизни.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян на Западе быть начеку из-за атмосферы ненависти к России. Он также выразил надежду, что власти других стран своими заявлениями не будут способствовать росту русофобии. Как уже писал Лайф, всё это происходит в связи с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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