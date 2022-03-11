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Опубликовано 11 марта 2022, 17:16

Швейцария закрыла небо для самолётов стран, связанных с конфликтом на Украине

Исключение будет сделано только для гуманитарных рейсов, подчеркнули в правительстве страны.

Швейцария в связи с ситуацией на Украине закрывает небо для пролёта самолётов сторон конфликта и других государств, которые оказывают им военную поддержку. Об этом говорится в официальном заявлении Федерального совета, опубликованном на сайте правительства.

"Федеральный совет рассмотрел вопрос о том, как поступать с запросами на пролёты над территорией Швейцарии в контексте этого вооружённого конфликта. Совет принял решение, что не будут приняты пролёты в военных целях военных самолётов сторон конфликта, военных самолётов других стран с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности путём доставки военного имущества", — уточняется в документе.

Исключения намерены сделать только для военных бортов сторон конфликта и третьих стран, которые занимаются транспортировкой гуманитарных грузов или раненых. В Федеральном совете напомнили, что для использования воздушного пространства Швейцарии иностранными военными или государственными самолётами необходимо дипломатическое разрешение.

Трюдо: НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба
Трюдо: НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба

Напомним, ранее Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство своих стран для самолётов России. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Россия ответными мерами на действия европейских стран ограничила полёты в 36 государств. Лайф следит за развитием событий.

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Андрей Бражников
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