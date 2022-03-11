Швейцария закрыла небо для самолётов стран, связанных с конфликтом на Украине
Исключение будет сделано только для гуманитарных рейсов, подчеркнули в правительстве страны.
Швейцария в связи с ситуацией на Украине закрывает небо для пролёта самолётов сторон конфликта и других государств, которые оказывают им военную поддержку. Об этом говорится в официальном заявлении Федерального совета, опубликованном на сайте правительства.
"Федеральный совет рассмотрел вопрос о том, как поступать с запросами на пролёты над территорией Швейцарии в контексте этого вооружённого конфликта. Совет принял решение, что не будут приняты пролёты в военных целях военных самолётов сторон конфликта, военных самолётов других стран с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности путём доставки военного имущества", — уточняется в документе.
Исключения намерены сделать только для военных бортов сторон конфликта и третьих стран, которые занимаются транспортировкой гуманитарных грузов или раненых. В Федеральном совете напомнили, что для использования воздушного пространства Швейцарии иностранными военными или государственными самолётами необходимо дипломатическое разрешение.
Напомним, ранее Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство своих стран для самолётов России. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Россия ответными мерами на действия европейских стран ограничила полёты в 36 государств. Лайф следит за развитием событий.
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