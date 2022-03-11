Швейцария закрыла небо для самолётов стран, связанных с конфликтом на Украине

Исключение будет сделано только для гуманитарных рейсов, подчеркнули в правительстве страны.

Швейцария в связи с ситуацией на Украине закрывает небо для пролёта самолётов сторон конфликта и других государств, которые оказывают им военную поддержку. Об этом говорится в официальном заявлении Федерального совета, опубликованном на сайте правительства.

"Федеральный совет рассмотрел вопрос о том, как поступать с запросами на пролёты над территорией Швейцарии в контексте этого вооружённого конфликта. Совет принял решение, что не будут приняты пролёты в военных целях военных самолётов сторон конфликта, военных самолётов других стран с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности путём доставки военного имущества", — уточняется в документе.