В работе Instagram произошёл глобальный сбой

Пользователи сервиса Instagram из различных стран жалуются на сбои в работе приложения, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.

Так, по состоянию на 18:07 по московскому времени было зафиксировано 302 жалобы: около 68% юзеров недовольны работой приложения, примерно 16% жалуются на неполадки в работе веб-сайта, ещё 14% — на отсутствие возможности открыть профиль. О неисправностях сообщают пользователи из России, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и других стран.