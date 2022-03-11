В работе Instagram произошёл глобальный сбой
Примечательно, что ранее Роскомнадзор решил ограничить использование сервиса в РФ, а о неисправностях сообщают также юзеры из Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и других стран.
Пользователи сервиса Instagram из различных стран жалуются на сбои в работе приложения, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.
Так, по состоянию на 18:07 по московскому времени было зафиксировано 302 жалобы: около 68% юзеров недовольны работой приложения, примерно 16% жалуются на неполадки в работе веб-сайта, ещё 14% — на отсутствие возможности открыть профиль. О неисправностях сообщают пользователи из России, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и других стран.
А ранее в Роскомнадзоре заявили, что доступ к Instagram будет ограничен на территории РФ. До этого Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta, владельца соцсети, экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны.
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