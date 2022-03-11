Фальшивый ореол и зелёные пятна: В новом видеообращении Зеленского "из Киева" нашли множество ляпов

Для поддержки боевого духа военных лидеру нужно показывать, что он находится в эпицентре событий, однако делается это с большим количеством технических ошибок.

В Сети появилось опровержение того, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Киеве, откуда он выпустил новое обращение. Соответсвующий пост появился в телеграм-канале "Война с фейками".

"Мы уже писали, что предыдущие ролики были сняты не в Киеве, а сам Зеленский, предположительно, находится во Львове. Однако для поддержки боевого духа ему нужно показывать, что он в эпицентре событий, правда, делается это с большим количеством технических огрехов", — говорится в сообщении.

Журналисты уверены, что в новом видео Зеленского снимали отдельно на зелёном фоне, а здание — отдельно, после чего соединили два видео. Они нашли множество ляпов в ролике. Так, в нескольких моментах (например, в 5:50) слева на плитке проявляются зелёные пятна, а вокруг головы и рук украинского лидера появляется движимый ореол (тонкая полоска задника двигается вместе с головой).

Кроме того, он стоит полностью в тени здания, но его волосы и плечи подсвечены солнцем. При этом если изменить температуру цвета на видео, то изменится только задний фон, а лицо президента Незалежной останется "тёплым".