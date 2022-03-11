Постпред РФ Чижов указал на тенденцию к дальнейшему ухудшению отношений с ЕС

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что отношения России и ЕС сейчас не только ненормальны, но в дальнейшем могут ухудшиться.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.