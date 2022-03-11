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Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 16:31

Постпред РФ Чижов указал на тенденцию к дальнейшему ухудшению отношений с ЕС

Ранее сегодня в Евросоюзе заявили о подготовке четвёртого пакета санкций в отношении Москвы, который направлен на её дальнейшую экономическую изоляцию.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что отношения России и ЕС сейчас не только ненормальны, но в дальнейшем могут ухудшиться.

"Я расцениваю нынешние отношения с ЕС как ненормальные и имеющие, к сожалению, тенденцию к дальнейшему ухудшению", — заявил Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ЕК – о четвёртом пакете санкций: Ещё сильнее изолируют Россию от мировой экономики
Глава ЕК – о четвёртом пакете санкций: Ещё сильнее изолируют Россию от мировой экономики

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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ТАСС / dpa

Виктория Дитрих
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