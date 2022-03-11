Зеленский раскрыл детали очередного разговора с Байденом
Стороны затронули оборонную поддержку Незалежной и усиление санкционного давления на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поговорил по телефону с американским лидером Джо Байденом. Он рассказал коллеге о своей оценке ситуации в ходе военных действий в стране.
"Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя. Мы договорились о дальнейших шагах, касающихся оборонной поддержки Украины и усиления санкционного давления на Россию", — написал украинский президент в "Твиттере".
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Ukrinform via ZUMA Press Wire