Перенджиев объяснил ролик ВСУ об "обстреле" роддома Мариуполя с моделью в главной роли
Кадр с постановочным обстрелом роддома в Мариуполе. Фото © Instagram / Nataliyatropak
По его словам, успехов в боевых действиях у украинской стороны нет, поэтому делаются попытки взять верх в информационном пространстве.
То, что украинские националисты прибегают к созданию фейков, в том числе с нашумевшей историей о якобы обстрелах российской армией роддома в Мариуполе, доказывает их слабость. Если бы у ВСУ хорошо шли дела на передовой, то и заниматься фейками было бы некогда и незачем. Об этом сказал политолог Александр Перенджиев в эфире телеканала "360".
"Что касается Мариуполя, это фейк. Это отражение того, что сами националисты находятся там в безвыходном положении. Сдаваться они не собираются, но навредить определённым образом могут: через информационное пространство, через информационный скандал", — уточнил он.
Политолог ещё раз подчеркнул, что в роддоме никого не было, а само здание занимали бойцы "Азова". На публикуемых кадрах нет ни убитых, ни повреждённого оборудования.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что якобы обстрелянный родильный дом в Мариуполе на самом деле был базой батальона "Азов". А девушка, снятая в роли жертвы обстрела, оказалась бьюти-блогером, сыгравшим на кадрах "беременную". Также в Минобороны объяснили, почему "авиаудар" по Мариуполю — это срежиссированная провокация. Внешние и внутренние повреждения здания подтверждают, что всё это — постановка, призванная ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США, отметил генерал-майор Игорь Конашенков.