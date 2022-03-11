Перенджиев объяснил ролик ВСУ об "обстреле" роддома Мариуполя с моделью в главной роли

По его словам, успехов в боевых действиях у украинской стороны нет, поэтому делаются попытки взять верх в информационном пространстве.

То, что украинские националисты прибегают к созданию фейков, в том числе с нашумевшей историей о якобы обстрелах российской армией роддома в Мариуполе, доказывает их слабость. Если бы у ВСУ хорошо шли дела на передовой, то и заниматься фейками было бы некогда и незачем. Об этом сказал политолог Александр Перенджиев в эфире телеканала "360".

"Что касается Мариуполя, это фейк. Это отражение того, что сами националисты находятся там в безвыходном положении. Сдаваться они не собираются, но навредить определённым образом могут: через информационное пространство, через информационный скандал", — уточнил он.