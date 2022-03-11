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11 марта, 16:39

Байден запретил поставки в Россию долларовых банкнот

Под санкциями оказались экспорт, реэкспорт, продажи или поставки купюр напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США.

Президент США Джо Байден своим указом запретил поставки в Россию долларовых банкнот.

"Запрещаются... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США, вне зависимости от их местонахождения, банкнот, номинированных в долларах США, Правительству РФ и/или любому лицу, находящемуся в РФ", — говорится в тексте документа.

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А ранее Байден в видеообращении объявил о новых антироссийских санкциях США. В частности, Вашингтон запрещает поставки люксовой одежды, ювелирных изделий и автомобилей в РФ, а также импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов. Байден также анонсировал полные блокирующие санкции против руководителей банков РФ, находящихся под санкциями, и депутатов Госдумы.

Обложка ©

Pixabay

Александра Вишнякова

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