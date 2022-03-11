Замгенсека ООН: Организация не в курсе военно-биологических программ на Украине

Заместитель генерального секретаря ООН, представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что организация не осведомлена о военно-биологических программах на Украине, которые бы противоречили конвенции по запрещению биологического оружия. Такое заявление она сделала в ходе своего выступления на созванном по инициативе российской стороны заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине.