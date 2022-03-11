Замгенсека ООН: Организация не в курсе военно-биологических программ на Украине
Ранее Госдума предложила инициировать создание специальной комиссии, которая вместе будет расследовать работы биолабораторий в Незалежной.
Заместитель генерального секретаря ООН, представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что организация не осведомлена о военно-биологических программах на Украине, которые бы противоречили конвенции по запрещению биологического оружия. Такое заявление она сделала в ходе своего выступления на созванном по инициативе российской стороны заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине.
"Я в курсе сообщений СМИ с утверждениями о военно-биологических программах [на Украине]. ООН не осведомлена о каких-либо военно-биологических программах", — сказала Идзуми Накамицу.
Напомним, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы и сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов. Позже Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим программам на Украине.
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