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Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 16:53

Замгенсека ООН: Организация не в курсе военно-биологических программ на Украине

Ранее Госдума предложила инициировать создание специальной комиссии, которая вместе будет расследовать работы биолабораторий в Незалежной.

Заместитель генерального секретаря ООН, представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что организация не осведомлена о военно-биологических программах на Украине, которые бы противоречили конвенции по запрещению биологического оружия. Такое заявление она сделала в ходе своего выступления на созванном по инициативе российской стороны заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине.

"Я в курсе сообщений СМИ с утверждениями о военно-биологических программах [на Украине]. ООН не осведомлена о каких-либо военно-биологических программах", — сказала Идзуми Накамицу.

Напомним, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы и сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов. Позже Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим программам на Украине.

Госдума призвала ООН и ПА ОБСЕ расследовать работу биолабораторий на Украине
Госдума призвала ООН и ПА ОБСЕ расследовать работу биолабораторий на Украине
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Shutterstock

Виктория Дитрих
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