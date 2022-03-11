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11 марта, 16:59

Политолог Бальбек предложил ЕС и НАТО способ расплатиться с Россией за ошибки по Украине

Неплохо бы Москве получить компенсацию за нанесённый вред, но само осознание Западом опасности приближения к российским границам — это тоже хорошо.

Европа признала свои ошибки по Украине, но пока только на словах. Чтобы убедить Россию в своей искренности, Западу нужно продемонстрировать на деле свою позицию. Об этом заявил политолог Руслан Бальбек, комментируя высказывания главы ЕС Жозепа Борреля о неверных шагах НАТО.

"Раз уж на то пошло, то пусть в качестве осознания своей вины коллективный Запад отменит санкции ЕС, а если нет, то, значит, и ни к чему все эти причитания", — пояснил политолог в беседе с RT.

Он также добавил, что неплохо бы Москве получить компенсацию от Европы за нанесённый вред. Но главное, что НАТО, скорее всего, уже осознало опасность своего расширения к российским границам.

Напомним, глава ЕС Жозеп Боррель признал, что Евросоюз допустил ряд ошибок, которые помешали сближению России и Запада. В частности, к неверным шагам он отнёс обещание Украине и Грузии стать членами НАТО.

Боррель: Евросоюз достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против РФ

Боррель: Евросоюз достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против РФ

Обложка ©

Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Татьяна Миссуми

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