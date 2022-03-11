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11 марта, 17:05

Акции Meta упали более чем на 3%

На закрытии торгов в четверг цена одной акции составляла 195,21 доллара. А утром в пятницу по Нью-Йорку (в 17:54 мск) стоимость снизилась до 188,64 доллара.

По данным Нью-Йоркской фондовой биржи, акции американской компании Meta обрушились на 3,32% на открытии торгов в пятницу.

Как уточняется, на закрытии торгов в четверг цена одной акции компании была 195,21 доллара. А утром в пятницу по Нью-Йорку (в 17:54 мск) стоимость составляла 188,64 доллара. При этом рост акций других высокотехнологичных американских компаний, а также отражающий общее положение дел на этом рынке индекс NASDAQ были на открытии торгов незначительными.

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Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Он сообщил, что подобные заявления требуют проверки соответствующих ведомств. Генеральная прокуратура уже потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Также в Роскомнадзор было направлено требование ограничить доступ к "Инстаграму".

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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