Акции Meta упали более чем на 3%

Как уточняется, на закрытии торгов в четверг цена одной акции компании была 195,21 доллара. А утром в пятницу по Нью-Йорку (в 17:54 мск) стоимость составляла 188,64 доллара. При этом рост акций других высокотехнологичных американских компаний, а также отражающий общее положение дел на этом рынке индекс NASDAQ были на открытии торгов незначительными.