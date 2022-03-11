Названа дата полной блокировки Instagram в России
Активным пользователям соцсети дали время на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, а также уведомления своих подписчиков о "переезде".
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Процедура введения ограничений на доступ к "Инстаграму", которую решено заблокировать за отмену запрета на призывы к насилию в адрес российских военных, будет отложена на 48 часов, она завершится в полночь 14 марта, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
"Поскольку для активных пользователей [соцсети] Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие соцсети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к [соцсети] Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода", — пояснили в ведомстве.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Он сообщил, что подобные заявления требуют проверки соответствующих ведомств. Генпрокуратура уже потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к Instagram.