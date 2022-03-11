Названа дата полной блокировки Instagram в России

Процедура введения ограничений на доступ к "Инстаграму", которую решено заблокировать за отмену запрета на призывы к насилию в адрес российских военных, будет отложена на 48 часов, она завершится в полночь 14 марта, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"Поскольку для активных пользователей [соцсети] Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие соцсети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к [соцсети] Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода", — пояснили в ведомстве.