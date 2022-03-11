Аналитик Блохин отметил попытки западных соцсетей дестабилизировать ситуацию в России
По его оценке, их усилиями разжигается ненависть в отношении русских, всячески очерняется российская спецоперация на Украине.
Разрешение в Facebook и Instagram призывать к насилию в отношении российских военных лишь доказывает, что эти соцсети выступают в роли подстрекателей и нарушают законы. Об этом рассказал RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
"Эти заявления ещё раз подтверждают необходимость как раз блокировки деятельности вот этих соцсетей, и не только их, того же Twitter. Понятно, что они пытаются дестабилизировать ситуацию изнутри, ведут подрывную деятельность, пытаются дискредитировать российскую спецоперацию, российские Вооружённые силы, сеют ненависть", — пояснил эксперт.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Он сообщил, что подобные заявления требуют проверки соответствующих ведомств.
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