Аналитик Блохин отметил попытки западных соцсетей дестабилизировать ситуацию в России

Разрешение в Facebook и Instagram призывать к насилию в отношении российских военных лишь доказывает, что эти соцсети выступают в роли подстрекателей и нарушают законы. Об этом рассказал RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Эти заявления ещё раз подтверждают необходимость как раз блокировки деятельности вот этих соцсетей, и не только их, того же Twitter. Понятно, что они пытаются дестабилизировать ситуацию изнутри, ведут подрывную деятельность, пытаются дискредитировать российскую спецоперацию, российские Вооружённые силы, сеют ненависть", — пояснил эксперт.