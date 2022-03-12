За сутки в России с ковидом госпитализировано 6775 человек

За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировано 6775 человек, что на 10,45% меньше, чем сутками ранее. При этом выписан после выздоровления 156 851 пациент. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.