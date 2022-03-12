За сутки в России с ковидом госпитализировано 6775 человек
Выписан в связи с выздоровлением 156 851 пациент, что, кстати, на 3,7% больше по сравнению с прошлым днём.
За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировано 6775 человек, что на 10,45% меньше, чем сутками ранее. При этом выписан после выздоровления 156 851 пациент. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Всего же с учётом получающих лечение дома выявлено 48 154 новых случая ковида. Кроме того, за сутки подтверждено 630 летальных исходов.
А ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, какие органы могут стать "мишенью" ковида. По его словам, помимо кровеносных сосудов и лёгких могут пострадать органы желудочно-кишечного тракта.
Агентство "Москва" / Гришкин Денис