Терапевт Лапа рассказала россиянам о необычной аллергии в конце зимы – начале весны

В конце зимы – начале весны у некоторых людей проявляется аллергия на таяние снега. Среди симптомов может наблюдаться кашель, першение в горле, зуд в глазах, рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

"Если у человека аллергический ринит, конъюнктивит, дерматит, то эта аллергия ведущая, особенно в сезон, когда идёт таяние снега. Очень просто проявляется: выделяются прозрачные выделения из носа, зуд в глазах, выделения из глаз, кашель, першение в горле. Это всё аллергия на таяние снега. На аспергилл — это чёрный грибок. И на кандиду — белый грибок", — пояснила специалист в беседе с Ura.ru.

Кроме того, Лапа добавила, что период аллергии на таяние снега продлится ещё около двух недель, пока снег полностью не растает. В это время терапевт призывает гулять на улице в защитной маске. По её словам, пыльца садится на слизистые носа и горло, вырабатываются воспалительные белки. Из-за этого возникает дополнительная нагрузка на иммунную систему, человек быстрее заболевает.

В свою очередь, аллерголог-иммунолог Мария Снегоцкая считает, что аллергия в марте связана не с самим снегом, а с химикатами, которые он в себя вобрал. Вещества, которыми посыпали дороги зимой, испаряются, вызывая соответствующую реакцию организма.