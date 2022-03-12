Болдуин подал в суд на продюсеров фильма "Раст", на съёмках которого погибла оператор
Как отмечается, артист пытался договориться с семьёй украинки Галины Хатчинс, взяв на себя инициативу, чтобы мужу и сыну погибшей была выплачена компенсация.
Американский актёр Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Ржавчина" ("Раст"), во время съёмок которого была застрелена оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает Los Angeles Times.
"Болдуин подал арбитражный иск против продюсеров фильма "Ржавчина", чтобы снять с себя ответственность и покрыть свои судебные издержки", — сказано в сообщении издания.
В иске артист настаивает на том, что не виновен в смерти Хатчинс, и требует возместить убытки. Кроме того, Болдуин заявил, что не отвечал за безопасность оружия и за сотрудников, которые должны были за этим следить. По данным издания, в судебных материалах актёр сообщил, что помогал семье погибшей получить компенсацию. Также артист указал, что связался со съёмочной группой, чтобы те попытались закончить съёмки, тем самым почтив память Хатчинс.
Напомним, трагедия произошла, когда Болдуин на съёмках "Ржавчины" выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием.
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