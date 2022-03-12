Болдуин подал в суд на продюсеров фильма "Раст", на съёмках которого погибла оператор

В иске артист настаивает на том, что не виновен в смерти Хатчинс, и требует возместить убытки. Кроме того, Болдуин заявил, что не отвечал за безопасность оружия и за сотрудников, которые должны были за этим следить. По данным издания, в судебных материалах актёр сообщил, что помогал семье погибшей получить компенсацию. Также артист указал, что связался со съёмочной группой, чтобы те попытались закончить съёмки, тем самым почтив память Хатчинс.