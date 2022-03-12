Deutsche Bank объявил о закрытии оставшегося бизнеса в России
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В заявлении финансовой организации сказано, что она не намерена участвовать в новых проектах в РФ.
Один из самых крупных банков Германии — Deutsche Bank — объявил о прекращении деятельности и закрытии оставшегося бизнеса на территории РФ на фоне событий на Украине.
"Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями", — сказано в опубликованном сообщении банка.
Также в заявлении говорится, что Deutsche Bank не намерен участвовать в новых проектах в России.
Ранее сообщалось, что страны G7 намерены лишить Россию доступа к финансированию через МВФ и Всемирный банк.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.