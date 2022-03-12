Deutsche Bank объявил о закрытии оставшегося бизнеса в России

В заявлении финансовой организации сказано, что она не намерена участвовать в новых проектах в РФ.

Один из самых крупных банков Германии — Deutsche Bank — объявил о прекращении деятельности и закрытии оставшегося бизнеса на территории РФ на фоне событий на Украине.

"Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями", — сказано в опубликованном сообщении банка.

Также в заявлении говорится, что Deutsche Bank не намерен участвовать в новых проектах в России.

Ранее сообщалось, что страны G7 намерены лишить Россию доступа к финансированию через МВФ и Всемирный банк.