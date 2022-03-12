В Италии дальнобойщики отказались работать из-за цен на бензин
Морские перевозчики тоже испытывают трудности в работе из-за подорожания топлива.
В Италии цены на бензин превысили приемлемую для автовладельцев отметку в два евро за литр. В результате итальянская ассоциация грузоперевозчиков Trasportounito объявила об остановке работы дальнобойщиков с 14 марта, поскольку в нынешней ситуации компании работают себе в убыток.
"Итальянская отрасль автоперевозок находится в тупике. Начиная со следующего понедельника, 14 марта, компании, занимающиеся автоперевозками, приостановят предоставление своих услуг на национальном уровне по причине форс-мажорных обстоятельств", — говорится в официальном заявлении профобъединения.
Как пишет kp.ru, с нынешними ценами полный бак бензина обойдётся среднему автолюбителю в Италии более чем в 110 евро (около 16 тысяч рублей по нынешнему курсу). Однако полностью заправить грузовой автомобиль стоит гораздо больше. В аналогичную ситуацию попали и владельцы морского транспорта. Сегодня в местных портах нередко можно встретить вставшие на прикол сейнеры и маленькие паромы с баннерами "Нет денег на топливо".
Ранее Лайф писал о том, что стоимость бензина на автозаправках в США третий день подряд обновляет исторический максимум, в четверг она превысила 4,31 доллара за один галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ). В штате Калифорния цена за галлон бензина уже превысила пять долларов.
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