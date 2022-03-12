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Опубликовано 11 марта 2022, 22:49
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Американский Минфин сделал исключения из запрета на вывоз долларов в Россию

Перед этим глава Белого дома Джо Байден в рамках нового пакета санкций против Москвы из-за событий на Украине запретил поставки в Россию наличной валюты.

Запрет на вывоз наличных долларов из США в Россию не касается отдельных случаев, когда банкноты вывозятся частными лицами в некоммерческих целях. Об этом сообщили в Минфине Соединённых Штатов.

"Все трансакции, которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, или американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены", — указано в материалах американского ведомства.

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Запрет на вывоз в Россию долларовых банкнот из США был введён накануне указом президента страны Джо Байдена в рамках нового пакета санкций против Москвы из-за событий на Украине. А ранее Байден в видеообращении объявил о других новых антироссийских рестрикциях Штатов. В частности, Вашингтон запрещает поставки люксовой одежды, ювелирных изделий и автомобилей в РФ, а также импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов. Глава Белого дома также анонсировал полные блокирующие санкции против руководителей банков РФ, находящихся под санкциями, и депутатов Госдумы.

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Иван Косицын
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