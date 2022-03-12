Американский Минфин сделал исключения из запрета на вывоз долларов в Россию

Перед этим глава Белого дома Джо Байден в рамках нового пакета санкций против Москвы из-за событий на Украине запретил поставки в Россию наличной валюты.

Запрет на вывоз наличных долларов из США в Россию не касается отдельных случаев, когда банкноты вывозятся частными лицами в некоммерческих целях. Об этом сообщили в Минфине Соединённых Штатов.

"Все трансакции, которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, или американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены", — указано в материалах американского ведомства.