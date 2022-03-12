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Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 22:13
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Госдеп: Участие добровольцев с Ближнего Востока на Украине станет эскалацией конфликта

По словам пресс-секретаря ведомства Прайса, привлечение военной силы из-за рубежа также может говорить о просчётах российского руководства.

США будут считать новой эскалацией конфликта на Украине участие в нём выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы видели эти сообщения, мы видели комментарии Путина по поводу сирийских иностранных бойцов. Это, если правда, представляет ещё большую эскалацию российской неоправданной, неспровоцированной и заранее подготовленной агрессии", — отметил Прайс.

По словам представителя Госдепа, привлечение военной силы из-за рубежа может говорить в том числе и о просчётах российского руководства.

Путин одобрил привлечение добровольцев к "Операции Z"
Путин одобрил привлечение добровольцев к "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что РАПСИ изучило законность привлечения наёмников в спецоперацию на Украине. Отмечалось, что процедуру переброски военных из разных стран своим заявлением запустил глава Незалежной Владимир Зеленский.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Юлия Коновалова
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