Госдеп: Участие добровольцев с Ближнего Востока на Украине станет эскалацией конфликта

По словам пресс-секретаря ведомства Прайса, привлечение военной силы из-за рубежа также может говорить о просчётах российского руководства.

США будут считать новой эскалацией конфликта на Украине участие в нём выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы видели эти сообщения, мы видели комментарии Путина по поводу сирийских иностранных бойцов. Это, если правда, представляет ещё большую эскалацию российской неоправданной, неспровоцированной и заранее подготовленной агрессии", — отметил Прайс.

По словам представителя Госдепа, привлечение военной силы из-за рубежа может говорить в том числе и о просчётах российского руководства.