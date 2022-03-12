Байден заявил, что США не будут воевать с Россией на Украине

Тем не менее Штаты намерены защищать территории НАТО с полной мощью, отметил американский лидер.

Соединённые Штаты не планируют начинать боевые действия против России на территории Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

"Мы не будем вести войну против России на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы должны стремиться не допустить её", — пояснил американский лидер.

При этом Байден добавил, что Америка готова стоять плечом к плечу с союзниками в Европе и при необходимости защищать их территории от какой-либо угрозы.