Байден заявил, что США не будут воевать с Россией на Украине
Тем не менее Штаты намерены защищать территории НАТО с полной мощью, отметил американский лидер.
Соединённые Штаты не планируют начинать боевые действия против России на территории Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.
"Мы не будем вести войну против России на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы должны стремиться не допустить её", — пояснил американский лидер.
При этом Байден добавил, что Америка готова стоять плечом к плечу с союзниками в Европе и при необходимости защищать их территории от какой-либо угрозы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не допустить превращения спецоперации на Украине в войну Североатлантического альянса с Россией. Такое развитие событий обернётся большими человеческими жертвами, убеждён он.
ТАСС / AP