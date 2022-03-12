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Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 21:53
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Байден заявил, что США не будут воевать с Россией на Украине

Тем не менее Штаты намерены защищать территории НАТО с полной мощью, отметил американский лидер.

Соединённые Штаты не планируют начинать боевые действия против России на территории Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

"Мы не будем вести войну против России на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы должны стремиться не допустить её", пояснил американский лидер.

При этом Байден добавил, что Америка готова стоять плечом к плечу с союзниками в Европе и при необходимости защищать их территории от какой-либо угрозы.

Байден: США не будут воевать с РФ на Украине, это грозило бы третьей мировой
Байден: США не будут воевать с РФ на Украине, это грозило бы третьей мировой

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не допустить превращения спецоперации на Украине в войну Североатлантического альянса с Россией. Такое развитие событий обернётся большими человеческими жертвами, убеждён он.

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ТАСС / AP

Юлия Коновалова
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