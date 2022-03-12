В ООН заявили, что не имеют прав на расследование наличия биолабораторий на Украине
Как уточнил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, ООН продолжит внимательно следить за данной ситуацией.
ООН не обладает мандатом на проведение расследования на предмет наличия военных биологических программ на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя обращение депутатов Государственной думы к ООН.
"Мы продолжим делать доклады по биологическому оружию, по тому, что мы знаем. У ООН нет мандата проводить расследование, если только ей не предоставят такой мандат. Но мы продолжим следить за ситуацией внимательно", — подчеркнул Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос, собирается ли ООН реагировать на призыв Госдумы РФ.
Напомним, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы и сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов. Позже Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим программам на Украине.
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