В ООН заявили, что не имеют прав на расследование наличия биолабораторий на Украине

ООН не обладает мандатом на проведение расследования на предмет наличия военных биологических программ на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя обращение депутатов Государственной думы к ООН.

"Мы продолжим делать доклады по биологическому оружию, по тому, что мы знаем. У ООН нет мандата проводить расследование, если только ей не предоставят такой мандат. Но мы продолжим следить за ситуацией внимательно", — подчеркнул Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос, собирается ли ООН реагировать на призыв Госдумы РФ.