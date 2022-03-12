Путин и Лукашенко считают, что конфликт на Украине можно разрешить при желании Киева

О ходе переговоров с украинской стороной лидерам доложил член российской делегации Владимир Мединский.

Главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время личной встречи, которая прошла в Москве, обсудили ход украинско-российских переговоров. По итогу обсуждений лидеры сошлись во мнении, что при желании Киева конфликт можно урегулировать в любой момент. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"В рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашён помощник президента России Владимир Мединский, а по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент", — цитирует Эйсмонт БелТА.