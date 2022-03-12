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11 марта, 21:05

Путин и Лукашенко считают, что конфликт на Украине можно разрешить при желании Киева

О ходе переговоров с украинской стороной лидерам доложил член российской делегации Владимир Мединский.

Главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время личной встречи, которая прошла в Москве, обсудили ход украинско-российских переговоров. По итогу обсуждений лидеры сошлись во мнении, что при желании Киева конфликт можно урегулировать в любой момент. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"В рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашён помощник президента России Владимир Мединский, а по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент", цитирует Эйсмонт БелТА.

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Напомним, что Александр Лукашенко прилетел в Москву 11 марта, чтобы лично встретиться с Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. А Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до планировавшейся операции.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Юлия Коновалова

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