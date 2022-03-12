Путин и Лукашенко считают, что конфликт на Украине можно разрешить при желании Киева
О ходе переговоров с украинской стороной лидерам доложил член российской делегации Владимир Мединский.
Главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время личной встречи, которая прошла в Москве, обсудили ход украинско-российских переговоров. По итогу обсуждений лидеры сошлись во мнении, что при желании Киева конфликт можно урегулировать в любой момент. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"В рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашён помощник президента России Владимир Мединский, а по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент", — цитирует Эйсмонт БелТА.
Напомним, что Александр Лукашенко прилетел в Москву 11 марта, чтобы лично встретиться с Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. А Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до планировавшейся операции.
ТАСС / Михаил Климентьев