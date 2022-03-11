Центробанк временно запретил банкам брать комиссию с физлиц за выдачу долларов

Центробанк РФ запретил кредитным организациям брать комиссии с физических лиц за снятие со вкладов или счетов в иностранной валюте наличных в долларах. Как сообщили в пресс-службе регулятора, ограничение будет действовать до 9 сентября 2022 года.

"Совет директоров Банка России принял решение запретить банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счёта или вклада), а также запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США", — указано в сообщении на сайте Банка России.

Также отмечается, что банки, которые получили комиссию за выдачу физлицам наличной валюты с 9 марта этого года, должны вернуть её обратно в течение трёх суток после получения заявления от клиента. Так, если человеку были выданы средства в размере до десяти тысяч долларов, то удержанная в долларах комиссия может быть возвращена по желанию клиента в американской валюте при соблюдении установленного до 9 сентября лимита на получение наличной валюты. Если же клиент уже получил десять тысяч долларов, то комиссия должна быть возвращена в рублях. Удержанная в российской валюте комиссия возвращается только в рублях.