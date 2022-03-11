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11 марта, 19:56

В ООН назвали неприемлемым решение Meta по призывам к насилию в отношении россиян

Представители всемирной организации отметили, что выступают против всех высказываний, содержащих ненависть.

ООН выступает против разжигания ненависти и любых призывов к насилию и считает их неприемлемыми. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о решении компании Meta, согласно которому пользователям из отдельных стран позволяется публиковать сообщения с призывами насильственных действий против граждан РФ.

"Мы ясно выступаем против всех высказываний, содержащих ненависть, или призывов к насилию. Подобная риторика неприемлема, откуда бы она ни исходила", — сказал он на брифинге.

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Напомним, компания Meta признала, что разрешила в соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против военных России. Кроме того, там решили не удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей и разрешить восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. А Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к "Инстаграму", которым владеет компания.

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Pixabay

Иван Косицын

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