В ООН назвали неприемлемым решение Meta по призывам к насилию в отношении россиян

ООН выступает против разжигания ненависти и любых призывов к насилию и считает их неприемлемыми. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о решении компании Meta, согласно которому пользователям из отдельных стран позволяется публиковать сообщения с призывами насильственных действий против граждан РФ.