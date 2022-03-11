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11 марта, 19:41

Экономист Бунич заявил, что у России появился шанс развить свой финансовый рынок

Также он выразил надежду на то, что сейчас финансовая система будет эволюционировать в нужную сторону.

Глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич считает, что ограничения со стороны Запада и санкции в отношении Москвы из-за операции на Украине дают шанс РФ капитализировать свои активы. Об этом он рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Теперь нам дан шанс самим капитализировать свои активы, создать свой финансовый рынок, который у нас ничтожный, а теперь он может быть наш и контролируемым нами. И он может капитализироваться в разы. И эта история даёт нам шанс на развитие, если правильно пользоваться", — отметил он.

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Также Бунич выразил надежду на то, что сейчас российская финансовая система будет эволюционировать в правильном направлении. Как заметил экономист, в данный момент ключевым является не пойти по неправильной дороге в сторону различных административных ограничений, а также довериться новому предпринимательству.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить третий пакет мер по противодействию санкциям. В связи с этим нужно проработать целый ряд нормативных актов, объяснил председатель Правительства РФ. В свою очередь российский лидер Владимир Путин отметил, что по экономике РФ наносится массированный удар. Глава государства убеждён, что в конечном итоге данное санкционное давление пойдёт Москве на пользу, "как это было в предыдущие годы".

Обложка ©

Pixabay

Иван Косицын

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