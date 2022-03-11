Страны G7 намерены лишить Россию доступа к финансированию через МВФ и Всемирный банк

Страны, входящие в G7, согласились оставить Россию без доступа к финансированию через ведущие международные организации, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.