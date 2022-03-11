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11 марта, 19:09

Страны G7 намерены лишить Россию доступа к финансированию через МВФ и Всемирный банк

О таких мерах в отношении РФ несколько дней назад попросил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

<p>Офис Всемирного банка. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Офис Всемирного банка. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Страны, входящие в G7, согласились оставить Россию без доступа к финансированию через ведущие международные организации, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Лидеры стран "Большой семёрки" согласны обеспечить непредоставление России возможности получения финансирования от ведущих международных финансовых институтов, таких как Всемирный валютный фонд и Всемирный банк", — говорится в сообщении.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила, что из-за беспрецедентных санкций в отношении России в стране возможен дефолт.

Премьер Украины призвал страны G7 исключить Россию из МВФ и ВБ

Премьер Украины призвал страны G7 исключить Россию из МВФ и ВБ

Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.

Максим Плетнёв

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