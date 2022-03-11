Кабмин и ЦИК прекращают вести свои аккаунты в Instagram

Правительство России прекращает публиковать информацию в своём официальном аккаунте в "Инстаграме" в ответ на отказ владельца соцсети — компании Meta — блокировать посты с призывами к насилию в адрес российских военных.

"Мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Instagram", — говорится в сообщении на странице правительства.

Как пояснили в кабмине, это связано с требованием Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к данной социальной сети на территории Российской Федерации. Правительство продолжит вести страницы в "Телеграме" и "ВКонтакте".

Также о решении закрыть аккаунты в "Фейсбуке" и "Инстаграме" сообщили в Центризбиркоме. При этом там отметили, что будут продолжать вести канал в "Телеграме" и страницу в российской сети "ВКонтакте". В пресс-службе напомнили, что ЦИК традиционно работает на всех информационных площадках, стремится к максимальной открытости и уже много лет рассказывает о тонкостях избирательного права и процесса в разных соцсетях, в том числе в "Фейсбуке" и "Инстаграме".