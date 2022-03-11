Кабмин и ЦИК прекращают вести свои аккаунты в Instagram
Также Центризбирком сообщил о закрытии своей страницы в "Фейсбуке" в связи с решением компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку.
Правительство России прекращает публиковать информацию в своём официальном аккаунте в "Инстаграме" в ответ на отказ владельца соцсети — компании Meta — блокировать посты с призывами к насилию в адрес российских военных.
"Мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Instagram", — говорится в сообщении на странице правительства.
Как пояснили в кабмине, это связано с требованием Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к данной социальной сети на территории Российской Федерации. Правительство продолжит вести страницы в "Телеграме" и "ВКонтакте".
Также о решении закрыть аккаунты в "Фейсбуке" и "Инстаграме" сообщили в Центризбиркоме. При этом там отметили, что будут продолжать вести канал в "Телеграме" и страницу в российской сети "ВКонтакте". В пресс-службе напомнили, что ЦИК традиционно работает на всех информационных площадках, стремится к максимальной открытости и уже много лет рассказывает о тонкостях избирательного права и процесса в разных соцсетях, в том числе в "Фейсбуке" и "Инстаграме".
"Однако недавнее решение компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, вынуждает нас к отказу от работы на этих площадках. По поводу их гнусного поступка можно сказать только одно. Сегодня вы потворствуете неонацизму, а завтра сами станете их жертвами", — пояснили в ЦИК.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против военных России. Кроме того, компания временно решила не удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей и разрешить восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. А Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к "Инстаграму".
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