Компания British American Tobacco решила уйти из России

Крупнейший производитель сигарет British American Tobacco (BAT) сообщил о прекращении своей деятельности в России вслед за другими зарубежными компаниями из-за спецоперации на Украине.

"Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Помимо продолжения выплаты заработной платы нашим 2,5 тысячи сотрудников, мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить их работу в будущем. После завершения процесса BAT больше не будет присутствовать в РФ", — говорится в пресс-релизе.