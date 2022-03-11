Компания British American Tobacco решила уйти из России
Там пообещали, что выплатят заработную плату 2,5 тысячи сотрудников в стране, а также сделают всё возможное, чтобы обеспечить их работу в будущем.
Крупнейший производитель сигарет British American Tobacco (BAT) сообщил о прекращении своей деятельности в России вслед за другими зарубежными компаниями из-за спецоперации на Украине.
"Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Помимо продолжения выплаты заработной платы нашим 2,5 тысячи сотрудников, мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить их работу в будущем. После завершения процесса BAT больше не будет присутствовать в РФ", — говорится в пресс-релизе.
В компании отметили, что в связи с принятым решением и сохраняющейся неопределённостью в отношении Украины и России она считает разумным пересмотреть прогнозы своей деятельности. Теперь BAT ожидает, что выручка группы при постоянном курсе валют увеличится от 2% до 4% по итогам года.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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