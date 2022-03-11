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Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 18:27
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Опубликована карта перешедших под контроль России и ДНР территорий в ходе "Операции Z"

Фото © Минобороны РФ

Фото © Минобороны РФ

Так, группировка войск республики при огневой поддержке ВС РФ вышла к Новоандреевке и Кирилловке и блокировала Благодатное.

Минобороны опубликовало карту территорий, которые перешли под контроль Вооружённых сил России и Донецкой Народной Республики на южном направлении при выполнении "Операции Z" в Незалежной.

Как сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ вышла к Новоандреевке и Кирилловке и блокировала Благодатное. При этом продвижение в глубину к этим населённым пунктам составило восемь километров.

"Вооружённые силы РФ, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое – Новомайорское – Егоровка. Продвижение составило 11 километров", — рассказал Конашенков на брифинге.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В Минобороны РФ рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Николь Вербер
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