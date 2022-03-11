Опубликована карта перешедших под контроль России и ДНР территорий в ходе "Операции Z"

Так, группировка войск республики при огневой поддержке ВС РФ вышла к Новоандреевке и Кирилловке и блокировала Благодатное.

Минобороны опубликовало карту территорий, которые перешли под контроль Вооружённых сил России и Донецкой Народной Республики на южном направлении при выполнении "Операции Z" в Незалежной.

Как сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ вышла к Новоандреевке и Кирилловке и блокировала Благодатное. При этом продвижение в глубину к этим населённым пунктам составило восемь километров.

"Вооружённые силы РФ, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое – Новомайорское – Егоровка. Продвижение составило 11 километров", — рассказал Конашенков на брифинге.