Шеф-повар Белькович раскрыл секреты приготовления фастфуда дома

Пока заведения фастфуда закрываются, поклонникам таких блюд можно приготовить их дома. Никаких секретов и трудностей здесь нет, рассказывает газете "Вечерняя Москва" шеф-повар, телеведущий Александр Белькович.

Для котлеты не следует брать постный фарш. Наилучший вариант — смешать свиной и говяжий, советует эксперт. Картофель фри легко приготовить в духовке, нарезав его предварительно соломкой и посыпав специями. А можно выбрать способ приготовления во фритюре.

"Можно использовать так называемый двойной способ обработки. Картофель нужно нарезать и залить водой. После этого оставить его настояться, чтобы из стенок вышел лишний крахмал, — это сделает картофель более хрустящим", — пояснил шеф-повар.

Затем ошпарить его кипятком, просушить и зажарить во фритюре. И даже соус к картошке легко приготовить на своей кухне. Смешайте мелко рубленые кубанские томаты в собственном соку, ложку сметаны, немного яблочного уксуса — полезный соус готов, рассказал Белькович.

Чтобы сделать молочный коктейль, понадобятся мороженое и фермерское молоко. Если добавить какао, то напиток станет шоколадным. К слову, в заведениях фастфуда коктейли густые из-за добавления крахмала и загустителей — а это вредно для организма.