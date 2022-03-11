Минобороны РФ показало видео обнаружения схрона ВСУ с комплексами "Игла" под Херсоном

Оружие украинские националисты бросили в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами, спешно отступая со своих позиций.

Брошенная позиция ПВО ВСУ под Херсоном. Видео © Минобороны России

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие в ходе "Операции Z" на территории Украины захватывают большое число переносных зенитно-ракетных комплексов различных типов. В ведомстве показали видео находки.

"В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов", — заявил он.

Так, в четверг в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК "Игла". Конашенков рассказал, что украинские националисты спешно отступали с занимаемых позиций и бросили данные комплексы в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами. Серийные номера ракетных комплексов будут проверены, чтобы установить страны, поставляющие оружие Украине.