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11 марта, 18:13

Минобороны РФ показало видео обнаружения схрона ВСУ с комплексами "Игла" под Херсоном

Оружие украинские националисты бросили в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами, спешно отступая со своих позиций.

Брошенная позиция ПВО ВСУ под Херсоном. Видео © Минобороны России

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие в ходе "Операции Z" на территории Украины захватывают большое число переносных зенитно-ракетных комплексов различных типов. В ведомстве показали видео находки.

"В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов", — заявил он.

Так, в четверг в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК "Игла". Конашенков рассказал, что украинские националисты спешно отступали с занимаемых позиций и бросили данные комплексы в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами. Серийные номера ракетных комплексов будут проверены, чтобы установить страны, поставляющие оружие Украине.

Появилось видео с брошенными ВСУ Javelin и кассетными снарядами в освобождённом Анадоле

Появилось видео с брошенными ВСУ Javelin и кассетными снарядами в освобождённом Анадоле

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за время "Операции Z" уничтожили 2911 военных объектов Украины. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, среди них — 97 самолётов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 986 танков и других боевых бронированных машин. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Минобороны России

Николь Вербер

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