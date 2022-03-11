Авиация ВКС России за сутки уничтожила два дрона Bayraktar и 82 объекта ВСУ

Также поражены четыре пункта управления и узла связи, зенитные ракетные комплексы С-300, "Бук М-1", "Оса", три склада боеприпасов и ГСМ, более 60 мест скопления боевой техники.

Авиация и ПВО ВКС России за сутки уничтожили три ударных дрона, в том числе два Bayraktar, а также 82 объекта ВС Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два дрона "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ", — уточнил он.