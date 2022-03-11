Авиация ВКС России за сутки уничтожила два дрона Bayraktar и 82 объекта ВСУ
Bayraktar. Фото © Shutterstock
Также поражены четыре пункта управления и узла связи, зенитные ракетные комплексы С-300, "Бук М-1", "Оса", три склада боеприпасов и ГСМ, более 60 мест скопления боевой техники.
Авиация и ПВО ВКС России за сутки уничтожили три ударных дрона, в том числе два Bayraktar, а также 82 объекта ВС Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два дрона "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ", — уточнил он.
Также были уничтожены четыре пункта управления и узла связи, зенитные ракетные комплексы С-300, "Бук М-1", "Оса", три склада боеприпасов и ГСМ, более 60 мест скопления боевой техники. Всего за время "Операции Z" выведено из строя 3346 военных объектов Украины, ликвидирован 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронемашин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и миномётов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.