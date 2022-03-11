МО РФ предупредило об угрозе атак на гражданские самолёты из-за раздачи ПЗРК на Украине
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Опасность террористических атак в отношении воздушных судов является в данном случае долговременной, считают в военном ведомстве.
Из-за бесконтрольной раздачи зенитно-ракетных комплексов Украина создаёт угрозу атак на гражданские самолёты, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на традиционном брифинге по "Операции Z".
"Киевский националистический режим, бесконтрольно раздавая полученные от европейских стран и США переносные зенитно-ракетные комплексы, создаёт долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам", — предупредил он.
Офицер также рассказал, что в ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.