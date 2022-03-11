МО РФ предупредило об угрозе атак на гражданские самолёты из-за раздачи ПЗРК на Украине

Опасность террористических атак в отношении воздушных судов является в данном случае долговременной, считают в военном ведомстве.

Из-за бесконтрольной раздачи зенитно-ракетных комплексов Украина создаёт угрозу атак на гражданские самолёты, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на традиционном брифинге по "Операции Z".

"Киевский националистический режим, бесконтрольно раздавая полученные от европейских стран и США переносные зенитно-ракетные комплексы, создаёт долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам", — предупредил он.