Вице-губернатор Петербурга Корабельников рассказал о причинах роста спроса на ряд товаров

В Санкт-Петербурге обсудили меры поддержки местного бизнеса в условиях санкций. Совещание прошло под руководством вице-губернатора Алексея Корабельникова. В ходе встречи он сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что сейчас активно работает созданный губернатором штаб, а также рассказал о причинах роста спроса на ряд товаров.

Штаб, в который вошли представители власти и бизнес-эксперты, отслеживает экономическую ситуацию в городе, проводит мониторинг и оценку состояния ведущих петербургских организаций, а также предприятий с участием иностранного капитала. Кроме того, Корабельников отметил, что губернатором Петербурга Александром Бегловым было принято решение о докапитализации двух крупных ресурсов в поддержку бизнеса в размере двух миллиардов рублей. По его словам, средства будут направлены в первую очередь на поддержку системообразующих предприятий.

Так, несмотря на санкционное давление, в настоящее время на рынке Петербурга не наблюдается дефицита. Однако из-за количества фейков в Сети искусственно создаётся повышенный спрос на ряд товаров, отметил Корабельников и призвал горожан доверять только проверенной информации. При этом он добавил, что ситуация находится под контролем.