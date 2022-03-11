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11 марта, 18:10

Вице-губернатор Петербурга Корабельников рассказал о причинах роста спроса на ряд товаров

Он призвал горожан доверять только проверенной информации, однако при этом заверил, что ситуация находится под контролем.

В Санкт-Петербурге обсудили меры поддержки местного бизнеса в условиях санкций. Совещание прошло под руководством вице-губернатора Алексея Корабельникова. В ходе встречи он сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что сейчас активно работает созданный губернатором штаб, а также рассказал о причинах роста спроса на ряд товаров.

Штаб, в который вошли представители власти и бизнес-эксперты, отслеживает экономическую ситуацию в городе, проводит мониторинг и оценку состояния ведущих петербургских организаций, а также предприятий с участием иностранного капитала. Кроме того, Корабельников отметил, что губернатором Петербурга Александром Бегловым было принято решение о докапитализации двух крупных ресурсов в поддержку бизнеса в размере двух миллиардов рублей. По его словам, средства будут направлены в первую очередь на поддержку системообразующих предприятий.

Так, несмотря на санкционное давление, в настоящее время на рынке Петербурга не наблюдается дефицита. Однако из-за количества фейков в Сети искусственно создаётся повышенный спрос на ряд товаров, отметил Корабельников и призвал горожан доверять только проверенной информации. При этом он добавил, что ситуация находится под контролем.

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Ранее Лайф писал, что "Единая Россия" разработала меры для поддержки рынка труда на фоне санкций. В том числе предлагается поднять нижний уровень пособия по безработице и субсидировать создание рабочих мест для тех, кто лишился заработка после введения ограничительных мер против страны.

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ТАСС / Сергей Коньков

Николь Вербер

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