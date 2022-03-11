YouTube приступил к немедленной блокировке российских СМИ с госфинансированием
Кроме того, видеохостинг приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.
Видеохостинг YouTube, который принадлежит американской компании Google, приступил к немедленной блокировке аккаунтов российских СМИ, которые финансируются государством. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на странице YouTubeInsider в "Твиттере".
"Мы также блокируем по всему миру доступ к каналам YouTube, связанным с российскими финансируемыми государством СМИ. Это изменение вступает в силу немедленно. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью это реализовать", — указано в заявлении американского IT-гиганта.
Также отмечается, что YouTube приостановил все способы монетизации на своей платформе в России. Кроме того, видеохостинг заявил, что удаляет контент о военной спецоперации РФ по демилитаризации Украины, который, по его мнению, нарушает правила. Как уточняется, поводом для такого решения стали "руководящие принципы", которые запрещают "приуменьшение" значения задокументированных "насильственных событий".
Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявлял, что YouTube систематически нарушает требования законов России. Парламентарий отметил, что если видеохостинг самостоятельно не хочет защищать пользователей от деструктива, то у регулятора не остаётся другого выхода, кроме как применять ограничительные меры.
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