YouTube приступил к немедленной блокировке российских СМИ с госфинансированием

Кроме того, видеохостинг приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.

Видеохостинг YouTube, который принадлежит американской компании Google, приступил к немедленной блокировке аккаунтов российских СМИ, которые финансируются государством. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на странице YouTubeInsider в "Твиттере".

"Мы также блокируем по всему миру доступ к каналам YouTube, связанным с российскими финансируемыми государством СМИ. Это изменение вступает в силу немедленно. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью это реализовать", — указано в заявлении американского IT-гиганта.

Также отмечается, что YouTube приостановил все способы монетизации на своей платформе в России. Кроме того, видеохостинг заявил, что удаляет контент о военной спецоперации РФ по демилитаризации Украины, который, по его мнению, нарушает правила. Как уточняется, поводом для такого решения стали "руководящие принципы", которые запрещают "приуменьшение" значения задокументированных "насильственных событий".