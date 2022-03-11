Российский фонд мира в Петербурге призывает поучаствовать в сборе гумпомощи детям Донбасса

Все желающие помочь могут перечислить деньги на счёт фонда или принести вещи. Там отметили, что помимо предметов первой необходимости хотят закупить для маленьких жителей республик книги.

В Петербурге готовится к отправке очередная партия гуманитарной помощи жителям Донбасса. Особенно большой спрос на детские вещи: памперсы, средства гигиены, питание для малышей с шести месяцев, одежду, игрушки. Но даже в сложных условиях детям республик нужна частичка волшебства и сказки.

"Следующая неделя у нас пройдёт под знаком детской книги, ведь дети нуждаются и в обычных детских радостях", — пояснила председатель правления санкт-петербургского областного отделения Российского фонда мира Людмила Косткина в разговоре с газетой "Петербургский дневник".

В фонде уточнили, что принимают товары для донбассцев новыми. Иногда могут сделать исключения, если вещи чистые, глаженые, аккуратно сложенные. Не принимаются лекарства. Также помощь требуется 150 семьям из Донбасса, которые самостоятельно приехали в Петербург. Государство окажет им поддержку после оформления и постановки на учёт, а пока людям нужны вещи первой необходимости.